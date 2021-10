O ritual restaura a paz de espírito e ajuda a alcançar a prosperidade - Reprodução de Internet

O ritual restaura a paz de espírito e ajuda a alcançar a prosperidade Reprodução de Internet

Publicado 11/10/2021 11:33

Rio - Segunda-feira é um dia difícil, não é mesmo? Bate aquela preguiça e desânimo pós final de semana. Para revigorar as energias a fim de começar a semana com o pé direito, faça o banho purificador que auxilia para alcançar o equilíbrio energético para enfrentar a semana com coragem e fé.



Banho para começar a semana com o pé direito



Ferva dois litros de água e acrescente as pétalas de uma rosa vermelha e de uma rosa branca, um punhado de camomila e outro de lavanda. Após do banho de higiene, jogue a solução do pescoço para baixo, mentalizando a energia positiva entrando na sua vida.