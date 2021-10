Constelação - NASA

Publicado 09/10/2021 06:00

ÁRIES



O seu lado expansivo deve te render popularidade. O desejo de conhecer coisas novas pode te levar a fazer mudanças. Chance de treta com o mozão.



TOURO



Um clima de inquietação pode dominar seu corpinho. Saúde fortalecida e riscos de pequenos sintomas apenas. Com o amor, a relação deve ficar intensa.



GÊMEOS



Seu jeito brincalhão e agradável deve render ótimos momentos. Cautela com a franqueza exagerada. Pode dar mais importância ao relacionamento.



CÂNCER



Sua generosidade deve render uma boa fama com os colegas. Aguarde bons momentos com seus queridos. Há chance de romance no trabalho.



LEÃO



Você conta com facilidade pra se comunicar. A sua impulsividade pode prejudicar o trabalho. No romance, vai ter um envolvimento maior com o parceiro.



VIRGEM



Bom dia pra fazer uma faxina e colocar ordem no lar. Pode ter boas ideias para ganhar dinheiro. Com o mozão, deve se sentir mais à vontade.



LIBRA



Seu jeito animado tem tudo pra fazer sucesso. Deve atrair as pessoas e não devem faltar convites pra bate-papos. Muita conversa no relacionamento.



ESCORPIÃO



Pode usar a imaginação para ganhar dinheiro. Seu lado reservado dá as caras e você só deve se abrir para os íntimos. Boas chances de atrair na paquera.



SAGITÁRIO



Aproveite o dia de folga ao ar livre. Talvez conheça várias pessoas e troque muitas ideias. Pode atrair vários contatinhos com a sua sedução.



CAPRICÓRNIO



Se estiver de folga, tem tudo pra renovar suas energias. Com confiança, deve agir para conseguir o que quer. Pode se envolver num romance secreto.



AQUÁRIO



A relação com a turma melhora pelo seu jeito otimista. Tende a se dedicar nos estudos. Há chance de rolar atração por alguém diferente de você.



PEIXES



A Lua destaca seu lado comunicativo. Os astros anunciam transformações, mas você conta com muita esperteza. No amor, há sinal de muita admiração.