Publicado 07/10/2021 17:00

Rio - Os banhos energéticos ajudam na proteção espiritual e afastam as energias negativas. Quando o cansaço e o desânimo tomam conta do dia a dia, esse ritual pode ser um bom aliado porque auxilia na limpeza e renovação das vibrações.



Banho para renovar os ânimos



Pegue um pote e macere com as mãos duas folhas de arruda, as pétalas de uma rosa branca, uma margarida e duas folhas de manjericão. Em seguida, ferva um litro de água e, ao ferver, acrescente a mistura. Após o banho de higiene, jogue a solução do pescoço para baixo, mentalizando a renovação da energia.