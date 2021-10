Moedas - Reprodução de Internet

Publicado 07/10/2021

Rio - As superstições são alternativas para conseguir o que é almejado e para o bom andamento de alguma esfera da vida. A espiritualidade pode ajudar a atrair abundância nos negócios para as finanças prosperarem e o dinheiro render ao longo do mês.

Simpatia para ter prosperidade nos negócios



Em um fim de semana, misture um pouco de mel com farinha de mandioca. Pegue essa mistura e coloque em um cantinho do seu estabelecimento. Na segunda-feira, lave esse cantinho e reze um Pai Nosso.