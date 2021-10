A silhueta de Mercúrio - NASA/Bill Ingalls

Publicado 05/10/2021 19:34

Rio - Mercúrio entrou em movimento retrógrado em Libra no último dia 27 e permanece em lentidão até 18 de outubro. O astrólogo Rafael Vilas revela que quando o planeta desacelera a comunicação, a troca de informações, os aparelhos domésticos, computadores, celulares e os sistemas eletrônicos apresentam falhas. No entanto, a maior questão deste período é que o astro está fazendo um aspecto tenso com Plutão desde o começo do mês.