Planeta TerraReprodução de Internet

Publicado 05/10/2021 06:00

ÁRIES



O seu signo vai atrair todo mundo. Há chance de fechar mais de uma parceria profissional. Com o amor, vocês têm tudo pra construírem um futuro incrível.



TOURO



Serviço com público está em destaque. Saúde firme e forte. Adote hábitos mais equilibrados de alimentação. No romance, clima de paz e amor.



GÊMEOS



Deve fazer bons contatos hoje. Bom dia para uma fezinha e se dar bem. Com o mozão, tende a dar atenção aos detalhes e amadurecer a relação.



CÂNCER



Use seu tempo livre pra ficar com seus queridos. Será mais fácil resolver os perrengues se trabalha em casa. Seu lado divertido anima a paquera.



LEÃO



Você irá se expressar de maneira mais delicada. Seu lado sociável está em destaque. Se já se amarrou, o mozão ganha importância.



VIRGEM



Seu jeito mais gentil tende a te ajudar a ganhar dinheiro. Os astros trazem mais maturidade. Se está só, tem tudo pra iniciar um romance.



LIBRA



Perrengues com dinheiro podem fazer seu humor oscilar. Terá facilidade pra atrair aliados. Com o mozão, a ligação fica mais forte.



ESCORPIÃO



Ceda mais e se esforce pra se adaptar aos relacionamentos. Você vai ter paciência em casa. Se está só, jogue seu charme nos contatinhos.



SAGITÁRIO



Você irá atrás dos seus objetivos com entusiasmo. Poderá contar com as suas amizades. Romance iniciado agora tende a mudar você e o love.



CAPRICÓRNIO



O desejo de ganhar reconhecimento deve ficar forte. Mais agradável e simpático, pode até ter alguns lucros. Talvez se envolva com alguém do trabalho.



AQUÁRIO



O seu signo tende a se expressar de forma leve. Deve ter sucesso ao fazer planos para mudar de cidade. Uma admiração pode se tornar um romance.



PEIXES



As relações profissionais e financeiras estão em destaque. Tendem a convencer as pessoas nos negócios. A relação deve se aprofundar e amadurecer.