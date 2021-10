Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 02/10/2021 06:00

ÁRIES



Você vai se dar bem com as pessoas. Só evite extravagâncias com os amigos. Se está na solteirice, alguém misterioso e atraente deve te interessar.



TOURO



A conexão com a família se fortalece. Fique mais em casa e aproveite para dar uma geral no lar. Procure ser mais independente na união.



GÊMEOS



As suas emoções podem influenciar a forma como você se expressa. Tome cuidado com gente fofoqueira. Melhore o convívio com o mozão.



CÂNCER



Sabadou com possibilidade de mudanças nas finanças. Reflita antes de agir nos negócios. Amar tem tudo pra ser um divertimento, inclusive na cama.



LEÃO



Muita facilidade pra fazer boas escolhas. Com a sua imaginação fértil, vai se envolver em conversas longas. Não vai esconder o interesse pelo crush.



VIRGEM



Procurar um local tranquilo para relaxar pode te revigorar. Evite exagerar na dose de trabalho. Com o love, tende a se abrir mais e discutir a relação.



LIBRA



O clime de hoje é de muita troca de ideias e bons contatos. Os astros avisam pra não contar só com a sorte. Há chance de atrair vários contatinhos.



ESCORPIÃO



Se precisa trabalhar em casa, tenha mais atenção. Pode se distrair e agir com imprudência. Você tende a fazer sucesso com o crush.



SAGITÁRIO



Os estudos estão favorecidos. Absorva conhecimentos com facilidade. Se está na solteirice, pode pintar amor secreto na área.



CAPRICÓRNIO



Há sinal de transformações financeiras. Pode atrair grana com o seu jeito mais sociável e diplomático. Na vida a dois, tende a buscar seu prazer.



AQUÁRIO



Os astros destacam seu lado comunicativo. Tende a fazer ótimos contatos. No amor, a sua personalidade vai atrair. Pode pintar romance.



PEIXES



Os astros avisam que o trabalho e a saúde podem oscilar. Tenha calma que pode conquistar uma graninha. Se está na pista, pode iniciar um amor.