Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 01/10/2021 06:00

ÁRIES



Sextou com a sorte ao seu lado. Tem tudo pra ficar mais popular e sociável. Apenas controle o seu lado mandão. Com o mozão, curta momentos de alegria.



TOURO



Pode alcançar um cargo de chefia hoje. Devem pintar mais clientes e muito serviço. Se busca um love, um parente talvez te apresente alguém.



GÊMEOS



Você vai bombar. Vai estar mais comunicativa e fará ótimos contatos. Aproveite a sua lábia em alta para conquistar contatinhos.



CÂNCER



Vai ser mais fácil ganhar dinheiro com produtos para o lar. Ser muito rígida com os seus desejos pode causar atritos. Dê um jeito nas finanças com o par.



LEÃO



Muita comunicação e criatividade para você. Na saúde, evite ficar pensando apenas nos problemas. Se está na pista, deve escolher bem o crush.



VIRGEM



Grandes chances de ter uma vida mais confortável e encher o bolso. Vai saber usar bem a sua grana. Melhore o romance no sossego do seu cantinho.



LIBRA



Os astros destacam a sua popularidade. Vai conseguir atrair as pessoas com facilidade. Na paquera, pode se envolver romanticamente com um amigo.



ESCORPIÃO



Tende a ser reconhecido. Seu jeito misterioso deve atrair geral. No amor, com seu charme em destaque, tudo indica que irá conseguir o que deseja.



SAGITÁRIO



Vai mandar muito bem em seus contatos. Pode até receber uma ajuda dos amigos. Se está na pista, vai dar match com o crush rapidinho.



CAPRICÓRNIO



Há sinal de boas mudanças nos negócios. O seu esforço pode render bastante. Só preste atenção no que diz. O romance tem tudo pra ficar intenso.



AQUÁRIO



Os estudos vão ser favorecidos. A sua dedicação pode render bons frutos. No amor, sua mente inquieta tende a ter ideias para animar a relação.



PEIXES



Você tem tudo pra arrasar no trabalho. Com seu jeito mais prestativo, há chance de rolar mudança de cargo. Pode estar mais impulsiva na paquera.