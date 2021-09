As simpatias ajudam a atrair as energias necessárias para conseguir o que deseja - Reprodução de Internet

As simpatias ajudam a atrair as energias necessárias para conseguir o que desejaReprodução de Internet

Publicado 29/09/2021 17:00

Rio - Os arcanjos são seres celestiais responsáveis por realizarem as ordens de Deus. A tríade da ala de alta hierarquia dos anjos é formada por Miguel, considerado fiel escudeiro e guardião dos que enfrentam as batalhas contra o mal, Gabriel, o mensageiro que é responsável por enviar almas novas à Terra, e Rafael, que tem como missão ajudar na cura emocional, espiritual e física. Está precisando de prosperidade? Conheça a poderosa simpatia!



Simpatia dos arcanjos para ter prosperidade e proteção



Pegue três velas brancas e, com um palito de dente, escreva na primeira Miguel, na segunda Gabriel e na última Rafael. Amarre as três com uma fita rosa e acenda em um pires, pedindo proteção e prosperidade. Quando elas terminarem de queimar, jogue no lixo.