Planeta Terra - Reprodução de Internet

Planeta TerraReprodução de Internet

Publicado 29/09/2021 06:00

ÁRIES



Logo cedo, pode se desentender com o pessoal de casa. Não deixe que isso atrapalhe a sua concentração no serviço. Pode ter boas novas com dinheiro.



TOURO



Seu lado comunicativo se destaca, mas não fale sobre algo se não tiver certeza. Na carreira, cuide do network. Você e o mozão estarão em sintonia.



GÊMEOS



Cuidado com ofertas imperdíveis ou vai criar uma pilha de contas. O ciúme se destaca hoje. Ficar perseguindo o crush nas redes sociais pode ser um tiro no pé!



CÂNCER



Seu jeito seguro e decidido se torna mais evidente, mas não exagere para não arrumar confusão. Conversas nas redes sociais podem movimentar a conquista.



LEÃO



Vai se sair melhor se não chamar atenção. Se tem um segredo, cuidado para não acabar na boca do povo. Um pouco mais de confiança fortalece o romance.



VIRGEM



Se um amigo te pedir grana emprestada, melhor ser criativa na desculpa. No trabalho, vibe ideal para conversar sobre planos. A paquera pode receber um empurrão da galera.



LIBRA



Talvez seja hora de pensar em outro emprego para progredir na carreira. Se sonha em ganhar na mega, parece que ainda não será dessa vez. A dois, invista na sensualidade.



ESCORPIÃO



Há sinal de desafios pela manhã, principalmente em estudos ou viagens. Mas as vibes estão boas para sair da rotina com o mozão.



SAGITÁRIO



Mantenha a calma e fuja de brigas, pois o astral logo melhora. Momento ideal para fazer ajustes no trabalho e na saúde. A paixão bota fogo nos lençóis.



CAPRICÓRNIO



Priorize os serviços em parceria. Tente chegar a um consenso. Se anda sonhando em encontrar um novo amor, a galera pode dar um empurrãozinho.



AQUÁRIO



Redobre a atenção para dar conta das tarefas. Mas não fique pensando apenas em trabalho. A mesmice pode ser a vilã do relacionamento.



PEIXES



Controle seu temperamento para não brigar com as pessoas. No trabalho, aposte todas as suas fichas no diálogo. Pode fazer as pazes com o mozão.