As simpatias ajudam a atrair as energias necessárias para conseguir o que desejaReprodução de Internet

Publicado 28/09/2021 12:50

Rio - Não é nada fácil ter a vida financeira estabilizada. No entanto, em alguns momentos, o bolso fica apertado. Quando não é possível organizar o dinheiro, as simpatias podem ajudar nessa tarefa abrindo os caminhos para a prosperidade e abundância. Principalmente, quando contam com a ajuda do Anjo da Guarda.

Simpatia para prosperidade financeira



Vá para um lugar silencioso da sua casa e faça uma oração com muita fé para o seu Anjo da Guarda, pedindo proteção e caminhos abertos para conseguir prosperidade financeira. Após a prece, acenda uma vela e deixe queimar por completo.