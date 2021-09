Planeta Marte - Reprodução de Internet

Planeta MarteReprodução de Internet

Publicado 27/09/2021 06:00

ÁRIES



Vai ter pique para sair da rotina. Atenção com gente fofoqueira. A dois, momentos animados, mas deixe assuntos delicados para outra hora.



TOURO



Reveja gastos e planeje o orçamento. Se alguém te pedir um empréstimo, dê uma desculpa e saia fora. A vida amorosa pode se firmar, ainda mais se vocês têm planos juntos.



GÊMEOS



Se você não segurar a língua, pode queimar seu filme ou arrumar confusão com alguém no trabalho. Com o mozão, vai mostrar seu lado mais romântico.



CÂNCER



Se quer um novo romance, aja com cautela para não se meter em roubada. A paixão vai incendiar a intimidade e fortalecer os laços com o mozão.



LEÃO



Pode conseguir ajuda ou conselho dos amigos para qualquer coisa. Mas nem tudo é perfeito e uma amizade que já anda capenga pode chegar ao fim.



VIRGEM



Seu lado ambicioso ganha destaque. Bom momento para traçar planos. Cuidar do visual pode causar boa impressão em um crush ou deixar o love mais encantado!



LIBRA



Direcione melhor seu lado aventureiro para não deixar o trabalho de lado e cuide também da saúde. Não será preciso muito esforço para arrasar na conquista.



ESCORPIÃO



Se já vinha se desentendendo com o par, talvez seja hora de desapegar. Vai se sentir melhor se tiver tempo de limpar os armários. Romance antigo pode reacender.



SAGITÁRIO



Vai se sair melhor agindo em equipe. O mais importante é trocar ideias. No final da tarde pode ficar complicado manter a paz com a família.



CAPRICÓRNIO



O seu foco estará todinho no trabalho hoje. Esse esforço extra pode trazer boas novas envolvendo dinheiro. A rotina será o maior desafio da relação.



AQUÁRIO



Vai ser mais fácil conseguir o que deseja. Mas controle os gastos ou pode ser complicado pagar tudo depois. O seu charme vai estar irresistível no flerte.



PEIXES



Quem trabalha em casa abre a semana muito bem. A relação com a família traz desafios. Não perca a calma. A paquera fica em segundo plano hoje.