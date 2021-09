Vênus - Reprodução de Internet

Publicado 23/09/2021

Rio - Vênus está em Escorpião desde o dia 10 deste mês. O planeta, que rege Touro e Libra, se encontra em exílio neste signo. A astróloga Isabella Cariello explica que os assuntos venusianos ficam desconfortáveis durante o período. Segundo ela, as relações sociais e a diplomacia ganham uma certa marca marciana.



Isabella aponta que o trânsito de Vênus em Escorpião, signo regido por Marte, faz com que o ciclo seja marcado por riscos, lutas e dissidências. “Escorpião é um signo feminino, do elemento água, assim como o astro. Vênus versa sobre a valorização do feminino, da interiorização e da sensibilidade. Já o signo olha para dentro e, por isso, favorece todas as condições emocionais, principalmente porque Vênus, assim como Júpiter, trata de assuntos como a fé.”