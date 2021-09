Planeta Terra - Reprodução de Internet

Publicado 23/09/2021 06:00

ÁRIES



Cautela com dinheiro. Procure melhorar sua interação com pessoas mais velhas. Se ainda não tem compromisso, melhor não criar tantas expectativas.



TOURO



Lidar com pessoas que não pensam da mesma maneira que você vai exigir diplomacia. À noite, pegue leve com o mozão. Se tem interesse em alguém próximo, é melhor ser flexível.



GÊMEOS



Lua em Touro pede tranquilidade para lidar com assuntos complicados, inclusive a dois. Lance escondido pede atenção para não cair na rede.



CÂNCER



A convivência com algumas pessoas talvez não seja tão tranquila quanto você gostaria. Na paquera, evite disputar com alguém da turma para aumentar suas chances.



LEÃO



Assuntos do trabalho podem exigir atenção redobrada. A dois, cuidado para não brigar à toa, porque será difícil se desculpar mais tarde.



VIRGEM



Se precisa terminar um serviço ou da colaboração de pessoas no trabalho, escolha as palavras com cuidado e não prometa mais do que consegue entregar.



LIBRA



Adiante as tarefas que precisam de colaboração. Quem trabalha em casa vai precisar manter o foco. Destaque para a paquera, mas o namoro pode atravessar uma crise.



ESCORPIÃO



Parceria ou trabalho em equipe ficam favorecidos, mas não tente dar ordens aos outros. As suspeitas podem atrapalhar o romance, mesmo que infundadas.



SAGITÁRIO



É melhor não esperar que tudo se resolva num passe de mágica. A saúde pede cautela. No romance, escolha as palavras com cuidado.



CAPRICÓRNIO



Aproveite uma dose extra de charme. Você pode render mais em vendas e em equipe. Na paquera, se não exagerar na possessividade, vai se dar bem.



AQUÁRIO



Vai precisar de muita paciência em casa. Assuntos domésticos podem exigir paciência e atenção. Converse com o mozão pra espantar a rotina.

PEIXES



A sua habilidade de expor ideias aumenta. Use a sua comunicação para convencer os outros e evitar mal-entendidos. Fofocas podem prejudicar a paquera.