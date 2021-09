Aprenda a afastar o seu rival fazendo o ritual - Reprodução de Internet

Publicado 22/09/2021 15:20

Rio - Algumas pessoas podem não ser completamente sinceras com a gente. Outras, simplesmente, não querem o bem do nosso relacionamento amoroso. Mas é difícil afastar de uma hora para outra essas energias de perto. Para facilitar isso, faça a simples simpatia.



Simpatia para afastar rival



Escreva o nome do seu amado e do seu rival em um papel. Depois, faça um círculo em volta do nome do seu rival. Corte o papel e coloque em uma forma de gelo e guarde-a no congelador. Descarte a simpatia somente quando o seu rival sair definitivamente da vida do seu amor.