Os banhos energéticos ajudam a atrair o que é desejadoReprodução de Internet

Publicado 21/09/2021 15:20

Rio - A lua cheia ajuda a ampliar tudo aquilo que é desejado. Neste período, os rituais podem ser grandes aliados para atrair prosperidade e aumentar o magnetismo. Esse banho pode ser repetido quantas vezes for necessário.

Ritual para ficar irresistível



Ferva dois litros de água e acrescente sete pétalas de rosas vermelhas e sete cravos-da-índia. Coe a mistura ao esfriar. Depois do banho higiênico, jogue a solução do pescoço para baixo. Enxugue-se com uma toalha vermelha e coloque uma calcinha da mesma cor.