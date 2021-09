Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 20/09/2021 06:00

ÁRIES



Priorize as tarefas que precisam ser feitas a sós no trabalho. Seu sexto sentido segue afiado e vai perceber quem é falso. Dê espaço para o desejo!



TOURO



Pode identificar oportunidades para expandir seus interesses no trabalho. Amizade colorida pode se firmar, mas cuidado pra não disputar o crush com alguém da turma.



GÊMEOS



Tenha flexibilidade para lidar com qualquer desafio e siga seus instintos para identificar uma boa oportunidade na carreira. A vida amorosa ganha leveza.



CÂNCER



Boas energias para aprender mais e trocar ideias pessoas da mesma área. No amor, será preciso criatividade para espantar a mesmice. Um ex pode surgir do nada.



LEÃO



Mudança de função ou novo cargo recebe a proteção das estrelas. Na saúde, pode mudar hábitos com mais facilidade. Crush pode virar algo mais sério.



VIRGEM



Há chances do seu esforço se transformar em dinheiro no bolso. Seus relacionamentos também recebem as melhores energias.



LIBRA



O dia promete ser puxado! Mas cuide do seu corpo com hábitos saudáveis. Ainda vai precisar de energia para cuidar das tarefas domésticas.



ESCORPIÃO



Aproveite para agendar reunião com clientes, colegas e chefes, pois terá facilidade para se expressar. A dois, deixe o passado pra trás. Cor: rosa. Palpites: 87, 69 e 15.



SAGITÁRIO



Quem tá no trabalho remoto vai se sair melhor agora, mas será preciso organizar um canto no lar onde possa se concentrar. A galera pode ajudar na paquera.



CAPRICÓRNIO



Você vai dar um show na hora de se expressar. Pode também ter uma ideia melhor do que a outra para encher o bolso. O bom humor fortalece o romance.



AQUÁRIO



Se concentre nas finanças. Pode atingir grandes resultados se agir nos bastidores. A paquera promete novidades, mesmo nas redes sociais.



PEIXES



Você vai esbanjar confiança para perseguir os seus objetivos. Pode aprender mais sobre algo do seu interesse. A paixão vai estar em alta com o mozão.