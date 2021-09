Sistema Solar - Reprodução de Internet

Sistema SolarReprodução de Internet

Publicado 17/09/2021 06:00

ÁRIES



Será preciso jogo de cintura pra evitar problemas. Você e alguém próximo podem se desentender ao disputar o mesmo crush. Tenha cuidado com os gastos.



TOURO



Apesar do desejo de melhorar sua posição no trabalho, cuidado para não se queimar com os colegas. A dois, discussões podem deixar o astral tenso.



GÊMEOS



Será difícil manter o foco no serviço, mas mantenha a mente ocupada para não ficar remoendo os problemas e desafios. A saúde pede cuidado com exageros.



CÂNCER



Vai precisar de paciência e determinação para contornar imprevistos. Na conquista, é melhor não se empolgar. As brigas podem abalar o romance também.



LEÃO



Será complicado manter o equilíbrio em casa e fugir de discussões. Disputa com colegas pode deixar o astral tenso no serviço. Com o love, ciúme será o obstáculo.



VIRGEM



Saúde e rotina exigem atenção. Conversas precisam de cautela porque há chance de trocar informações. Não deixe a rotina atrapalhar a vida amorosa.



LIBRA



Não se apegue em excesso porque há sinal de perda pela frente. Relacionamentos próximos também podem descambar em uma briga - controle seu temperamento.



ESCORPIÃO



Quem puder trabalhar em casa pode driblar as energias pesadas deste dia e melhorar a produtividade. Um ex pode atrapalhar o lance com o crush.



SAGITÁRIO



A briga entre Lua e Urano pode trazer impaciência se tiver que lidar com perda de dados. Invista no raciocínio rápido para evitar mal-entendidos.



CAPRICÓRNIO



Pode se apegar demais ao que tem. Pode escutar uma proposta boa demais para ser verdade. Desconfie um pouco. Ciúmes talvez prejudique o amor.



AQUÁRIO



Assuntos profissionais podem se tornar um problema. Tenha um pouco de jogo de cintura. O astral fica um pouco mais leve à noite e pode paquerar.



PEIXES



Aja com discrição para ficar longe de problemas. Redobre os cuidados ao se comunicar. Se o romance anda devagar, converse sobre isso em outro momento.