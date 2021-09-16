O ritual restaura a paz de espírito e ajuda a alcançar a prosperidade - Reprodução de Internet

O ritual restaura a paz de espírito e ajuda a alcançar a prosperidade Reprodução de Internet

Publicado 16/09/2021 15:20

Rio - Nos momentos de angústia e tristeza, o banho energético pode ser um forte aliado para atrair a paz de espírito e, também, eliminar o cansaço e a negativade. Além disso, propicia prosperidade e coragem, ajudando na proteção espiritual, dando ânimo e renovando as energias.