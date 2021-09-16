O ritual restaura a paz de espírito e ajuda a alcançar a prosperidade Reprodução de Internet

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Rio - Nos momentos de angústia e tristeza, o banho energético pode ser um forte aliado para atrair a paz de espírito e, também, eliminar o cansaço e a negativade. Além disso, propicia prosperidade e coragem, ajudando na proteção espiritual, dando ânimo e renovando as energias.
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Ritual para atrair a paz interior

Ferva um litro de água. Em seguida, corte as folhas de boldo com as mãos, mentalizando paz espiritual e bem-estar, e acrescente na água. Ao alcançar a fervura, espere a solução amornar e, após o banho higiênico, jogue a mistura do pescoço para baixo.