O ritual restaura a paz de espírito e ajuda a alcançar a prosperidade - Reprodução de Internet

Publicado 16/09/2021 15:20

Rio - Nos momentos de angústia e tristeza, o banho energético pode ser um forte aliado para atrair a paz de espírito e, também, eliminar o cansaço e a negativade. Além disso, propicia prosperidade e coragem, ajudando na proteção espiritual, dando ânimo e renovando as energias.

Ferva um litro de água. Em seguida, corte as folhas de boldo com as mãos, mentalizando paz espiritual e bem-estar, e acrescente na água. Ao alcançar a fervura, espere a solução amornar e, após o banho higiênico, jogue a mistura do pescoço para baixo.