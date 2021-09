Casal se beijando - Reprodução de Internet

Casal se beijandoReprodução de Internet

Publicado 16/09/2021 12:50

Rio - O mel é um alimento rico em nutrientes, que aumenta a imunidade e ajuda a curar a tosse. Além disso, representa doçura não só para o paladar, mas para a vida. As simpatias, por sua vez, ajudam a conquistar a pessoa amada e aumenta as chances de sucesso no amor. Aprenda os rituais!



Simpatia com mel para prosperar no amor



Escreva o nome da pessoa amada em um papel vermelho. Despeje em cima do nome um pouco de mel com canela, dizendo: "O poder do fogo tudo encanta e tudo transforma. Então, faça com que (nome da pessoa) se deixe encantar por mim. Com o doce do mel atraio (nome da pessoa) e com o calor da canela o seduzo. Que esta simpatia com mel me ajude a conquistar o amor de minha vida". Acenda uma vela vermelha e observe a chama por dez minutos, enquanto visualiza mentalmente a pessoa que você quer conquistar.