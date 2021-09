Planeta Terra - Reprodução de Internet

Planeta TerraReprodução de Internet

Publicado 15/09/2021 06:00

ÁRIES



A vida social ganha mais destaque. Pode fazer contatos importantes e vale a pena se esforçar para impressionar. Pegue leve na rigidez com o mozão.



TOURO



Expanda os seus interesses no trabalho. Invista em algum programa diferente. Você e o parceiro podem se divertir bastante juntos.



GÊMEOS



Vai ter força de vontade para agarrar qualquer oportunidade de sucesso. Não tenha medo de se arriscar. Aposte na atração física com o crush.



CÂNCER



No trabalho, vai ser mais fácil atingir bons resultados em parceria. Compartilhe ideias e aprenda. A paquera anda meio devagar e não vai empolgar.



LEÃO



Você vai ser capaz de encarar até as tarefas mais chatas. Ótimo dia para cuidar da saúde. Se esforce para espantar a rotina no amor.



VIRGEM



Foque no contato com as pessoas. A sua simpatia vai contagiar no trabalho. Há chance de se dar bem em sorteios. O ciúmes pode pesar na paquera.



LIBRA



Quem pensa em mudar de casa pode se dar bem hoje. A profissão conta com o apoio da família. Há chance de reatar com um ex se estiver só.



ESCORPIÃO



A comunicação será o seu maior trunfo. Aproveite o astral favorável para conquistar novos clientes. Uma declaração de amor pode animar a vida a dois.



SAGITÁRIO



Bom momento para conquistar algo que sempre quis. Mas se prepare para trabalhar bastante. Vai querer estabilidade no relacionamento.



CAPRICÓRNIO



Hoje você vai ter facilidade para se destacar no trabalho. Organize suas metas e cuide de alguns assuntos pessoais. Seja criativa e mime o mozão.



AQUÁRIO



A sua intuição se fortalece e pode apontar os melhores caminhos para você. Uma viagem talvez precise ser revista. O clima de sedução anima o flerte.



PEIXES



Bom astral para expandir seus interesses. Uma conversa com um amigo pode ajudar mais do que imagina. A galera pode ajudar na conquista.