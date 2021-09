Sistema Solar - Reprodução de Internet

Publicado 14/09/2021 06:00

ÁRIES



Tenha cautela na hora de cuidar da saúde. Fuja de exageros e se controle um pouco mais. A vida amorosa se torna mais interessante e animada.



TOURO



Sinal de briga e desentendimento com pessoas próximas. Você ganha mais ânimo para encarar as tarefas. Chance de muita leveza e paz no romance.



GÊMEOS



Faça um esforço para controlar o seu temperamento. Podem surgir algumas tretas e é bom ter jogo de cintura. O sexo promete momentos intensos com o par.



CÂNCER



Tome cuidado para não exagerar no que fala. Pode se meter em confusão, inclusive no trabalho. O romance e a paquera contam com um ótimo astral.



LEÃO



As finanças vão precisar de um cuidado a mais. Controle seus gastos para não passar por perrengues depois. Uma paquera promissora pode surpreender.



VIRGEM



Insistir em fazer tudo do seu jeito pode gerar climão em casa. Os serviços de comunicação podem trazer ótimos resultados. Alto astral na vida a dois.



LIBRA



O dia começa trazendo desafios. Inspire e respire porque as coisas devem melhorar ao longo do dia. Tenha a iniciativa na paquera.



ESCORPIÃO



A Lua coloca amizades em risco. Raciocínio rápido e boas ideias serão seus maiores trunfos hoje. Uma paixão à primeira vista anima seu coração.



SAGITÁRIO



Aposte no jogo de cintura. Nas finanças, encha o bolso, mas controle a tentação de se jogar nas compras. A sintonia marca a intimidade com o parceiro.



CAPRICÓRNIO



Redobre os cuidados com a saúde. Vai ter mais energia para ir atrás dos seus interesses. A confiança anima os momentos com o love.



AQUÁRIO



Mudanças inesperadas podem agitar o dia. Confie no seu sexto sentido e evite chamar muita atenção. Demonstre o seu interesse no crush.



PEIXES



O seu jogo de cintura te ajuda a evitar brigas. Vai contar com bastante energia para cuidar dos seus interesses. A paquera pode trazer boas notícias.