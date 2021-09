Júpiter - Reprodução de Internet

JúpiterReprodução de Internet

Publicado 13/09/2021 06:00

ÁRIES



Você começa a semana com mais pique. Trabalhe coletivamente e atinja os seus objetivos mais rápido. O romance pode azedar se você pisar na bola.



TOURO



O astral será favorável para fazer algumas mudanças. Uma recolocação profissional pode surgir. Caprichar no visual vai aumentar suas chances na paquera.



GÊMEOS



Você vai se sair melhor se investir em parcerias. É um bom momento para firmar sociedade. O ciúme dá as caras e podem gerar brigas na relação.



CÂNCER



Redobre o esforço para deixar tudo em dia. Preste atenção para não perder informações no trabalho. O romance pode ficar em segundo plano.



LEÃO



A Lua avisa que criatividade e simpatia vão estar em alta. Será mais fácil se entender com colegas e clientes. A conquista pode surpreender.



VIRGEM



Pode resolver assuntos familiares. No serviço, confie em sua intuição e concentre-se em tarefas práticas. Faça um esforço para manter a paz no amor.



LIBRA



Os astros enviam ótimas energias para você se aproximar das pessoas. Experimente novas maneiras de cuidar da rotina. Muita afinidade na vida em casal.



ESCORPIÃO



Há boas chances de descolar uma grana a mais. Só que vale a pena ter mais cuidado com as contas. Os assuntos do coração vão estar em baixa.



SAGITÁRIO



Cultive uma boa rede profissional com os colegas. Há risco de arrumar treta no serviço. Não use palavras muito duras. Use seu charme no romance.



CAPRICÓRNIO



Foque em tarefas que possa fazer sozinha. Aja de forma silenciosa se tiver chance de promoção no trabalho. Tensões podem surgir com o mozão.



AQUÁRIO



Vai ser mais fácil reunir pessoas diferentes em torno de um objetivo em comum. Concilie os riscos de sonhar alto com a realidade. Seja sincera no amor.



PEIXES



Se dedique e coloque o serviço em dia. Você precisará de um cuidado extra para não brigar no serviço. Não vai ser muito compreensiva na paquera.