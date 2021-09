O Anjo da Guarda está presente na vida dos seres humanos do nascimento até a morte - Reprodução de Internet

Publicado 14/09/2021 11:33

Rio - O Anjo da Guarda é enviado por Deus para cuidar, proteger e iluminar. De acordo com a crença cristã, esse ser celestial está presente na vida dos seres humanos do nascimento até a morte. Aprenda a prece para estreitar os laços com eles.



Oração do Anjo da Guarda para ter proteção



Ser iluminado e divino, meu querido Anjo da Guarda, quero sempre receber sua proteção. Doce amigo e companheiro, sinto em ti uma segurança para me proteger da inveja e maldade dos demais à minha volta. Amém.