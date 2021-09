Moedas - Reprodução de Internet

Rio - Não é nada fácil ter a vida financeira estabilizada, em alguns momentos o bolso fica apertado. Quando não é possível organizar o dinheiro, os rituais podem ajudar nessa tarefa abrindo os caminhos para a prosperidade e abundância.



Ritual para melhorar as finanças



Ferva um litro de água e acrescente uma colher de camomila. Em seguida, coloque três gotas de essência de patchuli. Espere a solução amornar e coe. Acenda um incenso e tome banho higiênico. Depois, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando prosperidade e abundância financeira. Sopre as cinzas do incenso ao vento.