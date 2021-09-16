Júpiter - Reprodução de Internet

JúpiterReprodução de Internet

Publicado 16/09/2021 06:05

ÁRIES



Dia perfeito para mergulhar no trabalho! Desejo de ampliar seus interesses e descobrir novos passatempos. Romance ganha mais animação e compreensão.



TOURO



Habilidade de negociar e conversar em alta. Se precisa de dinheiro, vai ter disposição para horas extras. Bom dia para começar hábitos saudáveis.



GÊMEOS



Aproveite a manhã pra botar ordem na casa. A relação com os filhos, irmãos ou gente mais nova conta com boas energias. Romance a distância pode surpreender.



CÂNCER



Bom momento para iniciar uma reforma ou fazer consertos no lar. A dois, o desejo tem tudo para incendiar a vida sexual.



LEÃO



Se precisa finalizar tarefas ou negociar algo, será mais fácil pela manhã. A Lua destaca seu lado mais sociável, seja com parcerias ou amizades.



VIRGEM



Será preciso esforço pra dar conta das obrigações. Se quer aumento ou nova oportunidade de serviço, converse com colegas. Na paquera, não enrole para se aproximar.



LIBRA



Pode resolver assuntos inacabados em casa, botar ordem nas coisas e se acertar com o pessoal. À tarde, vai contar com boas vibes para fazer contatos.



ESCORPIÃO



No trabalho, aposte na comunicação para se dar bem. No romance, o tédio talvez incomode, mas tente evitar que isso desgaste a vida a dois.



SAGITÁRIO



Vai acordar com pique para correr atrás de melhorias na carreira. Aproveite para botar o papo em dia com o pessoal e dar uma animada na paquera.



CAPRICÓRNIO



Deixe tudo arrumadinho, seja em casa ou no trabalho. O astral será favorável para ganhar dinheiro. Vai arrancar elogios da sua cara-metade.



AQUÁRIO



Você pode sentir suas energias recarregadas após a manhã. Pode ser um bom momento para começar um curso. Siga seus instintos para investir no crush.



PEIXES



As parcerias profissionais têm mais chance de sucesso. Escute sua intuição e defina o que deve ou não expor hoje. Invista na confiança com o mozão.