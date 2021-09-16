Júpiter - Reprodução de Internet
JúpiterReprodução de Internet
ÁRIES
Dia perfeito para mergulhar no trabalho! Desejo de ampliar seus interesses e descobrir novos passatempos. Romance ganha mais animação e compreensão.
TOURO
Habilidade de negociar e conversar em alta. Se precisa de dinheiro, vai ter disposição para horas extras. Bom dia para começar hábitos saudáveis.
GÊMEOS
Aproveite a manhã pra botar ordem na casa. A relação com os filhos, irmãos ou gente mais nova conta com boas energias. Romance a distância pode surpreender.
CÂNCER
Bom momento para iniciar uma reforma ou fazer consertos no lar. A dois, o desejo tem tudo para incendiar a vida sexual.
LEÃO
Se precisa finalizar tarefas ou negociar algo, será mais fácil pela manhã. A Lua destaca seu lado mais sociável, seja com parcerias ou amizades.
VIRGEM
Será preciso esforço pra dar conta das obrigações. Se quer aumento ou nova oportunidade de serviço, converse com colegas. Na paquera, não enrole para se aproximar.
LIBRA
Pode resolver assuntos inacabados em casa, botar ordem nas coisas e se acertar com o pessoal. À tarde, vai contar com boas vibes para fazer contatos.
ESCORPIÃO
No trabalho, aposte na comunicação para se dar bem. No romance, o tédio talvez incomode, mas tente evitar que isso desgaste a vida a dois.
SAGITÁRIO
Vai acordar com pique para correr atrás de melhorias na carreira. Aproveite para botar o papo em dia com o pessoal e dar uma animada na paquera.
CAPRICÓRNIO
Deixe tudo arrumadinho, seja em casa ou no trabalho. O astral será favorável para ganhar dinheiro. Vai arrancar elogios da sua cara-metade.
AQUÁRIO
Você pode sentir suas energias recarregadas após a manhã. Pode ser um bom momento para começar um curso. Siga seus instintos para investir no crush.
PEIXES
As parcerias profissionais têm mais chance de sucesso. Escute sua intuição e defina o que deve ou não expor hoje. Invista na confiança com o mozão.
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