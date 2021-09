Lua Nova - Shutterstock

Publicado 16/09/2021 19:07

Rio - Junto com a lua nova, em 6 de setembro, começou a lunação de Virgem. A astróloga Marianna Muricy diz que, ao se encontrar com o Sol, ela pode beber de sua vitalidade e força para voltar a crescer e, por isso, o período possibilita o novo de nascer. Em Virgem, o luminar encontra terra firme para pisar, métodos que sustentam o estar no mundo, a justiça e não esquece da realidade que a cerca.