Lua Nova - Shutterstock

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Publicado 16/09/2021 19:07

Rio - Junto com a lua nova, em 6 de setembro, começou a lunação de Virgem. A astróloga Marianna Muricy diz que, ao se encontrar com o Sol, ela pode beber de sua vitalidade e força para voltar a crescer e, por isso, o período possibilita o novo de nascer. Em Virgem, o luminar encontra terra firme para pisar, métodos que sustentam o estar no mundo, a justiça e não esquece da realidade que a cerca.

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Segundo Marianna Muricy, plantar o que precisa ser plantado para que se possa colher o que deseja é um tema muito comum à lunação de Virgem. “Vênus, o planeta regente do ascendente em Libra, seu domicílio e na casa 6, relacionada com estar a serviço de algo ou alguém, à rotina e costumes. É interessante ter a pequena benéfica tão fortalecida e tão perto da estrela Spica, pois esses testemunhos trazem à tona o desejo e necessidade de planejamento e distribuição do trabalho na rotina.”A astróloga ainda revela que esse é um forte período de reorganização por parte da população, tanto no que diz respeito à saúde quanto à política. “É um momento de reagrupamento para redefinir prioridades, estratégias e funções para assim poder voltar mais forte.” Já a nível pessoal, Marianna explica que é importante observar onde se encontra o eixo de Virgem e Peixes no Mapa Natal. “Virgem foi onde os luminares se encontraram e despertam um ponto de vitalidade e disposição e Peixes, por ser o ponto exato oposto, ou seja, que recebe essas condições em oposição.”