Planeta Marte - Reprodução de Internet

Publicado 17/09/2021 17:00

Rio - Marte entrou em Libra na terça-feira, onde permanece até 30 de outubro. O planeta, que rege a assertividade, as forças armadas, o exército, as brigas e rompimentos, não encontra muitas ferramentas neste signo. A astróloga Bárbara Ariola (@bariola) explica que os assuntos relacionados às questões mais assertivas, sejam elas brigas, acidentes, rupturas, ou até mesmo cirurgias, acontecem de uma forma mais branda, apaziguada e até contida.

Marte está em Libra, signo que faz oposição a Áries, ambiente em que o astro está em domicílio, assim como em Escorpião. Segundo Bárbara, o período será marcado pelas tentativas conciliatórias antes de partir para o ataque. “Ao entrar em seu domicílio, em Escorpião, Marte veste suas armas e faz acontecer. Sendo assim, em Libra, as formas de brigar são mais amaciadas e criativas, um bom exemplo é quem usa a arte e a poesia para fazer contestação. Podemos ver algum protagonismo artístico.”Ainda de acordo com Ariola, pode-se esperar um abrandamento das discussões e muita presença de solução de conflitos a nível judicial, acordos e até mesmo notas de repúdio vindo de outros países. ”Pensando que o Brasil está passando por um período econômico muito crítico, isso não necessariamente é bom. Não existe força o suficiente pra fazer as coisas mudarem bruscamente e esse clima cordial pode gerar muita raiva e angústia que vai estourar mais a frente. Vale também colocar a observação que a astróloga Ísis Daou, do @alfaserpente fez: após o Ingresso do Sol em Libra, dia 22 de setembro, este trânsito pode representar problemas em relação ao apagão de luz e os problemas hidrelétricos do país.”