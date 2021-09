Urano - NASA

Publicado 18/09/2021 06:00

ÁRIES



Poderá contar com a companhia dos amigos para o que precisar! À noite, pode sentir necessidade de ficar na sua. Paquera conta com as boas energias.



TOURO



Fará de tudo para dar um up na carreira. Reserve um tempo para cuidar do visual. A dois, os pontos em comum se destacam. Na paquera, conte com a ajuda dos amigos.



GÊMEOS



Sair da rotina ajudará a aliviar o estresse. Seu lado competitivo e ambicioso vai se destacar. Você e o love vão se entender, mas segure as críticas.



CÂNCER



A Lua estimula o interesse em aprender mais, portanto aposte em um curso. O bom humor está em alta e você e a sua cara-metade podem se divertir.



LEÃO



Lua em Peixes reforça sua intuição e destaca seu magnetismo. Que tal desapegar e doar coisas que não usa mais? O sexo tem tudo para pegar fogo!



VIRGEM



Concentre-se no serviço e organize melhor a sua agenda. Lua em Peixes favorece os relacionamentos em geral. Momentos com o mozão ganham um novo pique.



LIBRA



Aproveite o astral favorável para participar de um sorteio, concurso ou até aposta. Cuide da saúde, controle a alimentação e não exagere nas bebidas!



ESCORPIÃO



Assuntos domésticos devem tomar seu tempo e você vai se sentir melhor se conseguir deixar tudo do seu jeito. Vai ser difícil o crush resistir aos seus encantos!



SAGITÁRIO



Afaste a solidão restabelecendo contato com quem é importante em sua vida. Chance de colecionar admiradores. Você e o mozão podem se divertir com programas caseiros.



CAPRICÓRNIO



Sua habilidade com as finanças segue em alta. Bom astral para ir às compras e dar um trato no visual. Seja criativa para animar a relação.



AQUÁRIO



Seu espírito de aventura ganha impulso. Mesmo em casa, o jeito é apelar para a criatividade. Uma paquera com alguém de longe pode virar algo sério.



PEIXES



Aproveite os momentos de folga nesse sabadão. Siga sua intuição e fique longe de gente invejosa. Abuse do bom humor para se destacar na conquista.