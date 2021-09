Planeta Terra - Reprodução de Internet

Planeta TerraReprodução de Internet

Publicado 19/09/2021 06:00

ÁRIES



Vai ser gostoso curtir o seu cantinho e até se isolar um pouco. Há chance de entrar um dinheiro extra. Pode descobrir maneiras de animar o romance.



TOURO



Aproveite o domingo para investir em novos sonhos e sair da sua zona de conforto. Pode se envolver com alguém que faz parte do seu círculo.



GÊMEOS



Vai se importar com a imagem que passa aos outros. Anote os planos a longo prazo, pois pode ter ótimas ideias. Um crush disputado pode entrar no seu radar.



CÂNCER



Lua segue estimulando o desejo de sair da rotina. Reatar antigos laços com colegas e pessoas que conheceu também será divertido. No amor, tudo ok.



LEÃO



Mudanças estão na ordem do dia, seja na vida pessoal, saúde ou aparência. Aproveite para cuidar da casa. Se está só, um amor antigo pode reaparecer.



VIRGEM



Vai se sentir melhor se curtir o domingão junto com outras pessoas. Namoro ou lance recente pode se firmar. Abra seu coração e declare seus sentimentos.



LIBRA



Será mais fácil abrir mão de velhos hábitos hoje. Se precisa de grana, agarre a oportunidade de fazer tarefas extras. No amor, procure ceder mais.



ESCORPIÃO



Poderá contar com a sorte, especialmente se quiser fazer uma aposta. Pode se surpreender com convites de última hora ou encontro com alguém querido.



SAGITÁRIO



A família é importante e você vai se sentir melhor se não deixar ninguém de lado. Com o mozão, pegue leve na possessividade. Um ex pode ressurgir.



CAPRICÓRNIO



Dê uma chance para a espontaneidade hoje, capricorniano. Pode se jogar em uma aventura de última hora. Os astros agitam a paquera com novidades.



AQUÁRIO



Preste atenção a uma boa oportunidade de encher o bolso. Pode ser um bom momento para checar o orçamento. Talvez falta tempo para curtir o par.



PEIXES



O seu lado aventureiro vai se destacar. Planos para um passeio que não estava na agenda podem agitar o dia. A sua lábia vai arrasar no flerte.