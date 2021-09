Oração - Reprodução de Internet

OraçãoReprodução de Internet

Publicado 20/09/2021 12:05

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões da vida, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas. O salmo 113 é uma prece para ter esperanças na atenção que Deus dá aos seus filhos, que são merecedores de bênçãos. A oração revela que a benevolência divina é oferecida àquele que é fiel ao Seu amor.

Leia Mais Conheça oração do Anjo da Guarda para ter proteção

Salmo 113



Louvai ao Senhor. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? O qual se inclina, para ver o que está nos céus e na terra! Levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor.