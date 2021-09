Constelação - Reprodução de Internet

ConstelaçãoReprodução de Internet

Publicado 21/09/2021 06:00

ÁRIES



A Lua reforça seu carisma. Vai ter pique para as tarefas e finalizar tudo que depende só de você. Se está na pista, os amigos vão dar uma ajuda.



TOURO



Confie em seu sexto sentido para tomar decisões na carreira. No amor, não dê espaço para a desconfiança e evite se expor tanto, inclusive nas redes sociais.



GÊMEOS



Pessoa querida de longe pode entrar em contato. Se pintar a chance de organizar uma viagem, vá em frente! No romance, valorizará o companheirismo e afinidades.



CÂNCER



Mantenha o foco para cuidar do serviço e da sua imagem profissional. Assuntos amorosos protegidos - cuidado extra com a aparência será a chave para se destacar.



LEÃO



No trabalho, encontre maneiras mais eficientes para cuidar das suas tarefas. Se tem um crush em vista, mostre seu lado mais animado.



VIRGEM



Vai ser mais fácil cuidar de tarefas que podem ser feitas a sós. Você conta com uma dose de autoridade, algo que pode vir a calhar. A dois, deixe as encanações de lado.



LIBRA



Uma forças com colegas que podem agregar no serviço. Bom momento pra curtir o mozão. Na conquista, invista sem medo.



ESCORPIÃO



Assuntos ligados à saúde e trabalho devem ficar em primeiro plano nesta terça. Pode faltar tempo ou paciência para se dedicar ao mozão.



SAGITÁRIO



No trabalho, vai dar um show de simpatia. Se precisar esclarecer um mal-entendido ou enviar um e-mail, vai ser mais fácil à tarde.



CAPRICÓRNIO



O apego com a família vai crescer. Pode até fazer alguns sacrifícios pra ajudar um parente. A paquera não traz muita novidade, mas um ex pode reaparecer.



AQUÁRIO



Espalhe o seu charme para as paqueras. No trabalho, quem lida com marketing e comunicação vai sair na frente. Use a sua lábia para conquistar suas metas.



PEIXES



Vai ser mais fácil alcançar o sucesso. Guarde ideias lucrativas a sete chaves e teste pra ver se dá certo. O relacionamento pode ficar meio sem graça.