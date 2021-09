Oração - Reprodução de Internet

OraçãoReprodução de Internet

Publicado 21/09/2021 13:04

Rio - O dia de São Mateus é celebrado nesta terça-feira. O apóstolo de Jesus, que era corretor de impostos na Palestina, deixou tudo de lado e seguiu o serviço de proclamar a fé em Cristo.

O nome Mateus significa “Dom de Deus” e, de acordo com a crença cristã, o missionário espalhou a palavra de Jesus no Oriente. Escreveu o primeiro Evangelho que descreveu os feitos de Cristo. O santo morreu na Etiópia depois de ser torturado.



Oração de São Mateus

Ó Jesus, como é bom saber que vós estais ao lado dos humildes e dos pequenos. Vosso amor me toma por inteiro, e me renova. Vosso amor é como a luz do sol, que todos os dias, sem nos perguntar, nos ilumina, nos aquece, dissipa a escuridão. Assim é vosso amor: renova-nos, transforma-nos e nos devolve a vida. Belo foi o dia em que chamastes Levi para vos seguir. Ele não hesitou. Certamente pensou assim: “O Senhor lembrou-se de mim”, e deixou sua banca de impostos fora de seu caminho, para entrar em vosso caminho. Vós sois o Caminho, a Verdade e a Vida. Tocai também, Senhor, em meus sentimentos, em minha existência. Tirai-me da acomodação e da inércia. Dai-me um espírito novo, um jeito novo, a vida nova em vós. Fazei-me, Senhor, comprometido(a) com o Evangelho. Com o Santuário quero evangelizar, espalhar a Boa Notícia da vida e da esperança. Nossa Senhora Aparecida, ajudai-me a evangelizar! São Mateus, ajudai-me seguir Jesus! Amém!