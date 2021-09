Pimenta - Reprodução de Internet

Rio - A pimenta é uma forte aliada quando o assunto é eliminar a inveja. Embora tenham pessoas que não gostam, ela tem um ótimo potencial místico para alcançar o que é desejado. Que tal aproveitar a energia da lua cheia para afastar esse sentimento de uma vez por todas?

Simpatia para eliminar inveja



Escreva o nome da pessoa que sente inveja por você em uma fita branca. Coloque-a dentro do recipiente e, em seguida, ponha sete sementes de pimentas vermelhas em cima da fita e cubra com água. Tampe o pote e deixe no congelador. Quando se sentir confortável em relação a essa pessoa, descarte a simpatia no lixo.