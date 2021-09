Júpiter - Reprodução de Internet

Publicado 22/09/2021 06:00

ÁRIES



Ótimo astral para dar o pontapé inicial em um projeto novo, só não seja tão controladora. Confie no seu charme e tome a iniciativa na conquista!



TOURO



No trabalho, atenção extra nas tarefas! A atração por um lance escondido vai crescer, mas investigue o crush antes de se envolver.



GÊMEOS



Você pode se interessar por algo mais desafiador. Amizade tem boas chances de evoluir para algo romântico, mas também pode passar por altos e baixos



CÂNCER



Sinal de tensão em casa e será preciso jogo de cintura para fugir de brigas. Há chances de dar um passo na carreira, mas deixe seu ego sob controle.



LEÃO



Converse com pessoas informadas, compartilhe o que sabe e preste atenção para aprender mais. Atenção: há risco de perder prazos e documentos.



VIRGEM



Valorize a intuição para descobrir quem merece confiança. Há risco de gastar mais do que pode. Se driblar as brigas por grana, a intimidade pode pegar fogo!





LIBRA



Melhor rever alguns comentários se quiser manter a paz. À noite, será difícil afastar uma briga com o mozão. Talvez não seja tão fácil encantar o crush.



ESCORPIÃO



Redobre a atenção com gente fofoqueira. Mergulhe nas tarefas de trabalho. A vida a dois anda rotineira, mas não faça tempestade por isso.



SAGITÁRIO



Vai precisar de habilidade para fugir de gente pedindo dinheiro ou empurrando um negócio imperdível. Se tem um mozão, atenção aos gastos.



CAPRICÓRNIO



Você vai estar mais exigente, inclusive no serviço. Não cobre perfeição das pessoas. Um ex pode reaparecer do nada e atrapalhar uma conquista.



AQUÁRIO



Redobre a atenção com imprevistos. Pode se sentir animada e curiosa, mas mantenha os pés no chão. Um assunto delicado talvez gere brigas com o par.



PEIXES



Alguns problemas podem surgir nas amizades. Converse e escute para não tirar conclusões precipitadas. Cuidado para não se tornar possessiva no amor.