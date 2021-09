Carteira - Reprodução de Internet

Publicado 22/09/2021 17:00

Rio - Imprevistos acontecem o tempo todo, ainda mais em uma pandemia. Perda de emprego, gastos extras e atrasos de salários. As despesas podem virar uma grande bola de neve sem organização, disciplina e um fundo emergencial. Por que não recorrer à fé nesses períodos de angústia e preocupação?

Ritual para acabar com as dívidas



Ferva dois litros de água e acrescente as pétalas de uma rosa amarela. Ao amornar, tome banho higiênico e jogue a solução do pescoço para baixo, mentalizando o fim das dívidas. Descarte os restos do banho em um lixo.