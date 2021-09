Aprenda as dicas de Maria do Sol para combater o estresse - Reprodução de Internet

Aprenda as dicas de Maria do Sol para combater o estresseReprodução de Internet

Publicado 23/09/2021 12:50

Rio - O estresse é considerado o mal do século e tem afetado a vida de muitas pessoas, principalmente, com as mudanças causadas pela pandemia da covid-19. O Dia Mundial de Combate ao Estresse é comemorado nesta quinta-feira com o objetivo de relembrar a importância de ter uma rotina mais leve e hábitos saudáveis. Para tentar buscar mais equilíbrio, a taróloga e cartomante Maria do Sol, também conhecida como Magia do Sole, conta algumas dicas que podem ajudar a ter um dia a dia mais calmo.