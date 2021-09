Planeta Terra - Reprodução de Internet

Publicado 25/09/2021 06:00

ÁRIES



A vontade de ir às compras vai dar as caras. Vá em frente, desde que controle a impulsividade. Aguarde ótimos momentos na companhia do mozão.



TOURO



O desejo de sair da rotina fala mais alto: não deixe escapar chances de mudar de ares. A saúde pede cuidados. Pode ter uma surpresa com quem mora longe.



GÊMEOS



Sua intuição estará mais afiada. Planos para uma viagem talvez precisem ser revistos. A Lua reforça sua confiança para tomar a iniciativa na conquista.



CÂNCER



Em casa, mudanças serão bem-vindas, nem que seja apenas para trocar os móveis de lugar. Se sonha com um novo amor, peça uma mãozinha aos amigos.



LEÃO



Cuidar do seu corpo vai render elogios. Na paquera, pode embarcar em um romance instantâneo. A dois, aposte no diálogo para melhorar a sintonia.



VIRGEM



Dar um rolê por aí ajuda a desestressar, nem que seja só uma volta no parque da sua cidade. Dia favorável pra ganhar dinheiro.



LIBRA



Pela manhã, será mais fácil cuidar das tarefas domésticas. Pode pintar uma briga com o mozão, mas se tiver boa vontade, dá pra contornar a situação.



ESCORPIÃO



Podem pintar alguns desafios, especialmente se encontrar um parente chato, mas a comunicação conta com boas energias. Paixão à primeira vista não está descartada.



SAGITÁRIO



Talvez precise fazer alguns sacrifícios para dar conta das obrigações domésticas. Na saúde, siga apenas conselhos confiáveis. O romance fica mais gostoso à noite.



CAPRICÓRNIO



Converse com amigos que não vê há um tempo. Há risco de exagerar nas compras e sair gastando mais do pode. Controle melhor o seu ciúme com o par.



AQUÁRIO



Pode ser difícil não discutir com um familiar no início do dia. Há chance de realizar um sonho de consumo. A paquera vai ficar mais animada.



PEIXES



Vai querer fazer amigos e conhecer novas pessoas. Só tenha cuidado com fofocas. Se está tentando conquistar alguém, use e abuse da sua sensualidade.