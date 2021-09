Estrelas - NASA

Publicado 24/09/2021 06:00

ÁRIES



Atenção a oportunidades de ganhar dinheiro extra. Finanças do casal podem se tornar fonte de discórdia. Controle os gastos e tudo vai se acertar.



TOURO



Determinação de sobra para correr atrás dos seus interesses. No amor, não é hora de cobranças. Na paquera, confie no seu potencial e dê um passo de cada vez.



GÊMEOS



Postar tudo o que faz e pensa não é a melhor pedida agora. A saúde pede atenção. Estará mais sensível e isso vai fazer a diferença para se entender com o mozão.



CÂNCER



É divertido experimentar novas maneiras de organizar as tarefas, mas não desvie dos seus objetivos. Tudo de bom na convivência com o mozão.



LEÃO



Bom momento para se aproximar de quem pode abrir portas para o seu crescimento. Se anda de olho em alguém, cuidado para não deixar um ex atrapalhar os planos.



VIRGEM



Primeiro, cuide das suas obrigações. Ampliar seus conhecimentos também é uma ótima pedida pra bombar o currículo. A paquera reserva ótimas surpresas.



LIBRA



Pode ser meio complicado cuidar de algo que tenha dinheiro no meio. Se tiver que lidar com finanças, herança, imposto, etc., todo cuidado é pouco.



ESCORPIÃO



Se precisar de ajuda, peça - e retribua na mesma moeda. Não arrume briga por bobagem à tarde. O romance está com a corda toda mas pode faltar pique na paquera.



SAGITÁRIO



Vai mergulhar de cabeça no serviço. Aproveite para botar tudo em dia, só tenha cuidado para não se sobrecarregar. A rotina será a pior inimiga do romance.



CAPRICÓRNIO



Conte com a sorte para fechar os negócios. Talvez as coisas saiam um pouco do planejado. Tenha calma. Há sinal de romantismo com o mozão.



AQUÁRIO



Quem trabalha em casa tem mais chance de se destacar. O astral pode ficar tenso com o pessoal de casa. Tente ceder um pouco na relação.



PEIXES



Se concentrar no trabalho vai ser um desafio hoje. O diálogo será o segredo para o sucesso. Dê uma chance a um novo contatinho e se jogue no flerte.