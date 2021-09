Sol - AFP PHOTO /SOLAR ORBITER/EUI/ESA/NASA

Publicado 24/09/2021 13:40

Rio - O Sol entrou em Libra na quarta-feira O ingresso do Sol em Libra marca o início da Primavera no Hemisfério Sul. A astróloga e cartomante Isabela Morais (@desalinhoanacronico) explica que o Sol em Libra está relacionado ao início do Outono no Hemisfério Norte e à queda das folhas e do próprio astro-rei após sua exuberância do Verão. Portanto, neste signo os assuntos solares ficam debilitados.

Segundo Isabela Morais, se o Sol fala sobre essência, unidade e identidade, em Libra ele é levado a considerar o outro, a pesar dois lados e deslocar seu centro. “De uma perspectiva mundana, a passagem do Sol por este signo costuma ser desestabilizante para figuras de autoridade e poder, causando um período de desgaste.”Além do Sol, a astróloga conta que Marte também está em Libra e se encontra debilitado em exílio. Portanto, os assuntos do planeta guerreiro ficam desfavorecidos. “A proximidade do astro com o Sol acaba piorando a situação com o que chamamos de combustão: o planeta fica invisível e fraco. Marte fica ainda mais colérico e seco. Em 30 de outubro, quando o pequeno maléfico entra em Escorpião, as temáticas vão melhorar”.Ainda de acordo com Morais, o mapa que se abre a partir do Ingresso do Sol em Libra anuncia as previsões para o período dos próximos 3 meses. ”Infelizmente, não é um mapa muito agradável que sinaliza muito do cansaço e exaustão em que nos encontramos e do agravamento da crise econômica. Poderia indicar um cenário propício para prisões relacionadas ao clã presidencial, mas o Brasil não é para amadores”, analisa.