Publicado 26/09/2021 06:00

ÁRIES



Boas energias para curtir as pessoas que ama. Na vida amorosa, uma conversa descontraída será a chave de tudo. Amizade colorida pode animar seu coração.



TOURO



Se trabalha em casa, pode ser uma boa adiantar o serviço. A possessividade pode se tornar um desafio para quem já tem compromisso.



GÊMEOS



Esbanjando bom humor e autoconfiança, pode causar uma boa impressão em qualquer conversa. Há chance de se envolver em uma paquera animada.



CÂNCER



A Lua favorece atividades mais calmas. Sua intuição será o grande destaque hoje. Nas redes sociais, atenção para não se expor mais do que o necessário.



LEÃO



Romance conta com excelentes energias. A galera pode dar uma força na conquista, só vá com calma para descobrir se estão em sintonia primeiro.



VIRGEM



Vai se importar mais com o que as pessoas pensam a seu respeito. O romance ganha mais estabilidade. Se busca um amor, hora de diminuir as expectativas.



LIBRA



Astral favorável para quem planeja fazer visitas ou até uma viagem de lazer, desde que com segurança. Novidades na conquista com alguém de outra cidade.



ESCORPIÃO



Hoje, ficar na sua e recuperar as energias pode ser a melhor pedida. Se está planejando algo diferente em casa, será mais fácil colocar as mudanças em prática.



SAGITÁRIO



Mande a solidão pra longe e entre em contato com as pessoas que ama. Pode se encantar com alguém que conheceu recentemente. Você e o mozão estarão em sintonia.



CAPRICÓRNIO



Talvez cuide de algumas tarefas em casa. Se quiser prestar mais atenção à saúde, o resultado vai ser bom. Pode conversar sobre o trabalho com o mozão.



AQUÁRIO



A chance de curtir o seu lazer vai se destacar. Pode ser divertido dar um rolê por aí desde que com cuidado. O seu charme esquenta a paquera.



PEIXES



Curta a companhia da família. É hora de sossegar o facho e ficar de boas no seu canto. Você pode surpreender o parceiro na intimidade.