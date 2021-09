Sistema Solar - Reprodução de Internet

Publicado 28/09/2021 06:00

ÁRIES



Bons contatos podem ajudar a formar parceria ou sociedade, mas também abrem portas se está buscando uma recolocação. Procure manter o ciúme sob controle.



TOURO



Dia interessante para quem trabalha com vendas, internet, público, marketing. A saúde pede atenção: cheque sempre as informações sobre o assunto.



GÊMEOS



Aposte na diplomacia para persuadir as pessoas em vez de se impor. Planeje melhor as suas compras e guarde um dinheiro para emergências.



CÂNCER



Atenção ao seu sexto sentido, que estará pra lá de afiado! No trabalho, concentre-se nos seus objetivos. Astral tenso em casa: tente relevar as provocações.



LEÃO



Lua destaca seu lado sonhador e reforça sua capacidade de comunicação. Aproveite para adiantar as coisas no trabalho. À noite, pense antes de falar.



VIRGEM



Pode encontrar oportunidades de encher o bolso ou correr atrás de um novo cargo. Mas mantenha o foco e cuidado para não assumir excesso de trabalho.



LIBRA



Você estará ambiciosa e pode aproveitar esse pique pra dar um gás na carreira. Pode perder a paciência com erros alheios. No amor, melhor pegar mais leve.



ESCORPIÃO



Se tem planos de mudança ou troca de emprego, melhor botar essas ideias em prática bem cedo. A distância, física ou emocional, pode ser um problema no romance.



SAGITÁRIO



Confie em seus instintos e fique longe de confusão. À noite, pode haver tensão em amizades. Tente fazer as pazes quando o astral estiver mais favorável.



CAPRICÓRNIO



As relações ganham destaque. Chance de rolar climão se você está disputando algum cargo no trabalho. Na conquista, é melhor diminuir as expectativas.



AQUÁRIO



A Lua envia grandes energias para a profissão. Vai contar com disposição e encarar imprevistos. A paquera vai entrar numa fase meio sem graça.



PEIXES



Vai dar conta das tarefas com muita criatividade. Aposte no seu charme para driblar os problemas. Se a relação anda ruim, pode acabar de vez.