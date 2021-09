São Cosme e Damião - Reprodução de Internet

São Cosme e DamiãoReprodução de Internet

Publicado 27/09/2021 15:02

Rio - São Cosme e Damião foram médicos que exerceram a profissão sem cobrar nada. Os gêmeos curavam os doentes não só a partir do conhecimento, mas também por meio de orações. Para os católicos, o dia dos santos foi celebrado no domingo e para as religiões afro-brasileiras nesta segunda-feira.



No sincretismo religioso, eles são associados aos Ibeji e Erês, entidades que trazem alegria e harmonia às pessoas ao redor. Com inocência de crianças, gostam de frutas e doces. Por isso, no dia atribuído a Cosme e Damião são distribuídos doces e brinquedos às crianças. Aprenda as simpatias para serem feitas nesta data!



Simpatia para não faltar dinheiro



Coloque debaixo de uma árvore duas moedas e duas balas, ofertando para São Cosme e Damião. Peça para que nunca falte dinheiro na sua carteira. Em seguida, reze duas Ave-Maria e dois Pai-Nosso. No dia 27 de setembro, acenda uma vela de sétimo dia em uma Igreja e doe brinquedos para crianças carentes.



Simpatia para proteção do lar



No dia de São Cosme e Damião, compre duas chupetas, uma rosa e outra azul. Também compre duas velas dessas cores. Coloque-as perto das chupetas e deixe-as queimar até o fim. Peça aos santos prosperidade. Ao queimar as velas, coloque as chupetas junto a duas balas de sua preferência em um jardim. Renova a simpatia todo dia 27 de setembro.



Simpatia para arrumar emprego



No dia 27 de setembro, compre balas e leve a uma praça vazia. Coloque em um lugar onde possa ser facilmente encontrado, ofertando para São Cosme e São Damião.



Simpatia para reconquistar um amor



Escreva em um pedaço de papel o nome da pessoa que você quer reconquistar. Em seguida, pegue sete marias-moles e coloque o papel dentro de um dos doces. Coloque-os em um prato e ofereça a São Cosme e Damião. Acenda uma vela ao lado da oferenda e faça o seu pedido com muita fé.



Simpatia para melhorar os ânimos



Em qualquer dia do ano, acenda uma vela cor-de-rosa sobre um pires e peça para seu anjo da guarda e São Cosme e Damião ajudar a levar a sua tristeza embora.