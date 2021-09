Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel - Reprodução de Internet

Arcanjos Miguel, Rafael e GabrielReprodução de Internet

Publicado 29/09/2021 13:04

Rio - Os arcanjos são seres celestiais responsáveis por executarem as ordens de Deus. Nesta quarta-feira, é celebrado o dia de Miguel, Rafael e Gabriel, a tríade da ala de alta hierarquia dos anjos. Aprenda a poderosa oração.



Oração para os Arcanjos



Santos Arcanjos, socorrei-nos! Ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos, que sois servos, como nós, diante de Deus. Defendei-nos de nós mesmos, da nossa covardia e tibieza, de nosso egoísmo e de nossa ambição, de nossa inveja e desconfiança, de nossa avidez em procurar a saciedade, a boa vida e a estima. Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo o que passa. Desvendai os nossos olhos que nós mesmos fechamos, para não precisarmos ver as necessidades de nosso próximo e poder, assim, ocupar-nos de nós mesmos numa tranquila auto complacência. Colocai em nosso coração o espinho da santa ansiedade de Deus, para que não deixemos de procurá-lo com ardor, contrição e amor. Contemplai, em nós, o Sangue do Senhor, que Ele derramou por nossa causa. Contemplai, em nós, as lágrimas de Vossa Rainha, que Ela derramou sobre nós. Contemplai, em nós, a pobre, desbotada, arruinada imagem de Deus, comparando-a com a imagem íntegra que deveríamos ser por Sua vontade e Seu amor. Ajudai-nos a conhecer a Deus, a adorá-Lo, a amá-Lo e a servi-Lo. Ajudai-nos no combate contra os poderes das trevas que, traiçoeiramente, nos envolvem e nos afligem. Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca e, um dia, estejamos todos jubilosamente reunidos na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel, assisti-nos com vossos Santos Anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com vossos Santos Anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com vossos Santos Anjos, ajudai-nos e rogai por nós.