Publicado 30/09/2021 06:00

ÁRIES



Astral favorável para resolver perrengues em casa, como desentendimentos, bagunça ou reforma. Cuidado para não resgatar problemas antigos nos relacionamentos atuais!



TOURO



Se trabalha em casa, redobre o foco. Um bom papo ajuda no seu humor e a acertar as coisas com o seu love, mas pegue leve com as críticas.



GÊMEOS



Pode receber uma grana que nem esperava mais. Na paquera, dê uma stalkeada antes de puxar papo, tá? Falta de grana ou ciúme podem trazer um estresse pro romance.



CÂNCER



Cuidado ao lidar com a família: brigas não estão descartadas. No trabalho, tarefas que dependem apenas do seu empenho serão mais fáceis de concluir.



LEÃO



Seu sexto sentido pode indicar quem tá só na trairagem. Mal-entendidos podem gerar confusão. Dar chance a um ex talvez não seja boa ideia agora.



VIRGEM



Vai se sentir melhor se puder praticar uma boa ação. Só tenha cautela com grana Uma amizade colorida tem tudo para esquentar as coisas.



LIBRA



No trabalho, seu lado sociável ajuda a subir na carreira. Pode cair de amores por um crush muito disputado. Em casa, não dê espaço para o ciúme.



ESCORPIÃO



O desejo de passear por aí pode virar um desafio, se precisa focar no trabalho. Cuide das tarefas de rotina. A dois, melhor controlar o ciúme.



SAGITÁRIO



Sinal de mudanças no trabalho, mas tudo indica que não devem interferir no seu sucesso. Mal-entendido pode estressar a vida amorosa, mas o sexo promete!



CAPRICÓRNIO



Se entender com outras pessoas vai ser um desafio. Pode pintar uma rivalidade pelo caminho. A paixão deve esquentar no romance.



AQUÁRIO



Organize a sua agenda para dar conta das tarefas. Talvez tenha que ralar mas o seu esforço deve render uma grana. Você e o love estarão mais próximos.



PEIXES



Alguns desafios podem surgir no romance, mas não se irrite. Inspire e respire. A saúde pede cuidados extras à noite e é bom tirar um tempo para descansar.