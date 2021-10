As simpatias podem ajudar a alcançar o que é almejado - Reprodução de Internet

As simpatias podem ajudar a alcançar o que é almejadoReprodução de Internet

Publicado 01/10/2021 14:02

Rio - As simpatias ajudam a abrir os caminhos e a mudar a vibração energética para alcançar o que é desejado. Isso porque elas atraem a sorte e proteção, aumentando a prosperidade, uma vez que equilibram as vibrações e alinham as questões que estão atrasando a vida.

Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 1 de outubro de 2021



Simpatia para ter dias felizes



Em uma sexta-feira, coloque uma rosa vermelha em um vaso e acenda uma vela sobre o pires, mentalize a felicidade entrando na sua vida. Quando a vela estiver derretida, pegue as pétalas da rosa e coloque dentro de uma bíblia.