As simpatias ajudam a conquistar o que é desejadoReprodução de Internet

Publicado 01/10/2021 12:50

Rio - Os rituais podem auxiliar a abrir os caminhos e atrair boas energias para um desejo virar realidade. Caso você esteja precisando prosperar no trabalho, peça uma forcinha para a espiritualidade, fazendo esse simples banho energético.

Ferva dois litros de água. Acrescente um punhado de sal grosso e sete dentes de alho. Quando estiver morna, coe a solução. Depois do banho higiênico, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando a abertura do caminho na esfera profissional.