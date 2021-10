Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 04/10/2021 06:00

ÁRIES



Os astros favorecem o trabalho. Você tende a apostar na sua criatividade nos negócios. No amor, o momento é de não tentar mudar o mozão.



TOURO



Vai querer realizar seus sonhos. Será fácil se relacionar com as pessoas. Se a paquera não vai bem, talvez seja o momento de finalizar relações.



GÊMEOS



Os astros destacam sua intuição. Preste atenção nos seus pressentimentos. Com o mozão, muita alegria e seus desejos devem bombar.



CÂNCER

Sua curiosidade vai estar em alta. Tende a aprender melhor ouvindo. Se está só ou vive um romance, tudo indica que irá exalar confiança.



LEÃO



Tem tudo pra conquistar independência profissional. Pode se tornar a sua própria patroa. A Lua avisa que é hora de resolver as pendências na relação.



VIRGEM



Invista nos estudos pra alcançar seus objetivos. Tenha cautela com ilusões ou ambições irreais. Com o love, tende a falar sobre questões do coração.



LIBRA



Sua intuição deve ficar poderosíssima. Evite prejudicar a saúde com o trabalho. Se está na pista, deve pintar diferentes contatinhos.



ESCORPIÃO



Você tende a fazer ótimos contatos. Mantenha os pés no chão para alcançar as suas metas. Com o mozão, vai arrasar com seu poder de seducência.



SAGITÁRIO



Você tende a inovar em suas tarefas. Em casa, talvez tenha dor de cabeça com consertos. Pode embarcar num romance bem gostoso hoje.



CAPRICÓRNIO



Os astros destacam a sua originalidade. Você tende a mudar algumas opiniões e tem tudo pra se dar bem. Ajuste o que for preciso no relacionamento.



AQUÁRIO



Há chance de contar com o apoio da família nos negócios. Tenha cautela para não torrar seu dinheirinho. Se adapte um pouco no amor.



PEIXES



Seu signo tende a ser perspicaz. Sinal de muito sucesso nos contatos. A dois, o desejo de sair da rotina deve te levar a viver novas experiências.