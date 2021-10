Constelação - NASA

Publicado 03/10/2021 06:00

ÁRIES



Você vai estar cheia de gás para buscar seus objetivos. O seu signo se torna mais dedicado às suas tarefas. Chance de se envolver com alguém.



TOURO



Ficar perto da natureza, do mar ou dos animais pode ser uma boa. Relaxe um pouco. A saúde deve ficar mais forte. Há sinal de novidades na relação.



GÊMEOS



Um clima de paz vai melhorar os laços com a família. Você pode se interessar por assuntos do lar. Talvez tenha conversas inteligentes com o amore.



CÂNCER



O seu signo deve começar o domingão mais reservado. Os estudos contam com sua curiosidade. Se está na solteirice, pode se abrir a novas experiências.



LEÃO



A Lua sinaliza boas mudanças nas finanças. Será bem mais fácil ganhar dinheiro e gastar com prudência. Há sinal de união vantajosa na paquera.



VIRGEM



A sua capacidade de organizar vai ficar mais marcante. Dar um geral em casa pode trazer uma paz de espírito. Na conquista, talvez assuma compromisso.



LIBRA



O seu signo tende a preferir sossego. Medite e curta o seu bichinho de estimação. Com o love, seu jeito criativo proporciona ótimos momentos a dois.



ESCORPIÃO



A Lua traz paz e amor com a sua turma. Só evite ficar com o pé atrás e imaginar só o pior das pessoas. O seu charme vai estar em alta na conquista.



SAGITÁRIO



Você tende a assumir tarefas e deveres de forma generosa. A sua mente tende a ficar mais ativa nos estudos. Boas chances de iniciar um lance.



CAPRICÓRNIO



O campo astral derrama boas energias nas finanças. Deve ter grandes ideias de iniciativas e negócios. No romance, seu lado prático dá as caras.



AQUÁRIO



Você curte trocar ideiais, mas um clima de inibição pode surgir. Talvez uma herança pinte. O romance pode ficar intenso e gerar muitas alegrias.



PEIXES



Você vai estar mais sensível às necessidades dos outros. Talvez se preocupe demais com coisas. Na intimidade, você deve abrir a mente para novidades.