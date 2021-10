As simpatias ajudam a atrair as energias necessárias para conseguir o que deseja - Reprodução de Internet

As simpatias ajudam a atrair as energias necessárias para conseguir o que desejaReprodução de Internet

Publicado 05/10/2021 11:33

Rio - As simpatias ajudam a fortalecer a limpeza espiritual e a afastar as más energias, assim, abrem os caminhos para o bom andamento da vida. A inveja é o sentimento que gera o desejo de ter exatamente aquilo que o outro tem. Quer saber como se livrar do mais renegado pecado capital? Conheça o ritual!



Pense em quem você não quer que esteja mais presente na sua vida e acenda uma vela em um pires. Depois, coloque sete folhas de arruda em volta desse prato e fale em voz alta o nome da pessoa e peça para que ela afaste da sua vida.